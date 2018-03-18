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| | В Китае построят первый круизный лайнер для популярных туров

В Китае построят первый круизный лайнер для популярных туров

Сегодня, 09:48
По данным агентства Синьхуа, в городе Хаймэне (провинция Цзянсу) начали сооружать первый в Китае круизный лайнер для организации туров.

В Китае построят первый круизный лайнер для популярных туров

 

По планам компании China Merchants Industry Holdings, строительство будет завершено к осени 2019 года. Также новое судно будет использоваться для научных экспедиций в Антарктику и Арктику. По предварительным данным, вес корабля составит 7,4 тыс. тонн. Почти 105 метров – такая длина будущего лайнера класса ледокола, а его ширина – 18,4 метра.

Длина корабля составит 104,4 метра, а ширина — 18,4 метра. Вес — 7,4 тысячи тонн. Максимальная скорость составит 15,5 узла (28,7 километра в час). В разработке проекта участвовала компания из Норвегии Ulstein Group. Корабль сможет набирать скорость до 16 узлов благодаря современной дизельной и навигационной системе. Кроме того, круизный лайнер с легкостью преодолеет северные льдины. Туристический корабль сможет взять на борт 160 путешественников и 95 членов экипажа.
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