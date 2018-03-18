Уникальная двуглавая змея была найдена в США

Уникальная находка в виде двуглавой змеи была сделана американским фермером из штата Флорида. После более детального осмотра удава ветеринары сделали еще одно шокирующее открытие.

Пойда Анна

В соответствии со сведениями, опубликованными на официальном портале National Geographic, найденный удав отличается не только наличием двух голов, но и парностью других органов, в том числе сердца и пищевода, что делает его практически уникальным экземпляром, поскольку такое отклонение не часто встречается в природе.По мнению специалистов, пресмыкающиеся с раздельными пищеварительными системами, как правило, не выживают. Кроме того, у питона может быть лишь одна почка и сложности с дефекцией, которые приведут к его смерти.