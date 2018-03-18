ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

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ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

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От Редактора

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| | Уникальная двуглавая змея была найдена в США

Уникальная двуглавая змея была найдена в США

Сегодня, 09:07
Уникальная находка в виде двуглавой змеи была сделана американским фермером из штата Флорида. После более детального осмотра удава ветеринары сделали еще одно шокирующее открытие.

Уникальная двуглавая змея была найдена в США

 

В соответствии со сведениями, опубликованными на официальном портале National Geographic, найденный удав отличается не только наличием двух голов, но и парностью других органов, в том числе сердца и пищевода, что делает его практически уникальным экземпляром, поскольку такое отклонение не часто встречается в природе.

По мнению специалистов, пресмыкающиеся с раздельными пищеварительными системами, как правило, не выживают. Кроме того, у питона может быть лишь одна почка и сложности с дефекцией, которые приведут к его смерти.
Пойда Анна
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