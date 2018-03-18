Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии

Звонившие на номер горячей линии Childline рассказали, что посмотрели материалы сексуального содержания совершенно случайно, так как в Сети нет жесткого разделения контента. Многие из детей отмечают, что часто порнография содержала насильственный характер. Служба поддержки уточнила, что часть обратившихся рассказала о развитии зависимости к просмотру подобных материалов.
По статистике Childline, каждый десятый ребенок был в возрасте одиннадцати лет или младше. Дети в возрасте в 12-15 лет составляют 63% от всех звонков. Работники службы поддержки учли, что 46% обратившихся посмотрели материал сексуального содержания случайно.
Специалисты отмечают, что для родителей существует необходимость беседы с детьми о порнографии. Представленные в интернете фотографии и видеоматериалы отличаются от действительности и могут изменить восприятие ребенка в худшую сторону.