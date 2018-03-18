Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии

Более 2000 детей обратились в британскую службу поддержки. Причиной для звонков стала порнографии, на которую они наткнулись на просторах интернета случайно.

Павел Селивёрстов

Звонившие на номер горячей линии Childline рассказали, что посмотрели материалы сексуального содержания совершенно случайно, так как в Сети нет жесткого разделения контента. Многие из детей отмечают, что часто порнография содержала насильственный характер. Служба поддержки уточнила, что часть обратившихся рассказала о развитии зависимости к просмотру подобных материалов.По статистике Childline, каждый десятый ребенок был в возрасте одиннадцати лет или младше. Дети в возрасте в 12-15 лет составляют 63% от всех звонков. Работники службы поддержки учли, что 46% обратившихся посмотрели материал сексуального содержания случайно.Специалисты отмечают, что для родителей существует необходимость беседы с детьми о порнографии. Представленные в интернете фотографии и видеоматериалы отличаются от действительности и могут изменить восприятие ребенка в худшую сторону.