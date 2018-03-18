ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Мнения

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

К чему ведет увлечение «полезной пищей»?

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

В день президентских выборов в РФ около Земли пролетел астероид В китайском ресторане робот-повар умеет делать лапшу Путешественница баба Лена проголосовала в Красноярске Мама Тимати задумалась о воспитании внучки после скандала Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии Словакия, Чехия и Швеция отрицают свою причастность к производству «Новичка» На Дальнем Востоке к полудню проголосовали почти 30 процентов избирателей «Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской Аналитики рассказали о возможных дисплеях в LG G7 и G8 Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос
| | Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии

Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии

Сегодня, 09:18
Более 2000 детей обратились в британскую службу поддержки. Причиной для звонков стала порнографии, на которую они наткнулись на просторах интернета случайно.

Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии

 

Звонившие на номер горячей линии Childline рассказали, что посмотрели материалы сексуального содержания совершенно случайно, так как в Сети нет жесткого разделения контента. Многие из детей отмечают, что часто порнография содержала насильственный характер. Служба поддержки уточнила, что часть обратившихся рассказала о развитии зависимости к просмотру подобных материалов.

По статистике Childline, каждый десятый ребенок был в возрасте одиннадцати лет или младше. Дети в возрасте в 12-15 лет составляют 63% от всех звонков. Работники службы поддержки учли, что 46% обратившихся посмотрели материал сексуального содержания случайно.

Специалисты отмечают, что для родителей существует необходимость беседы с детьми о порнографии. Представленные в интернете фотографии и видеоматериалы отличаются от действительности и могут изменить восприятие ребенка в худшую сторону.
Павел Селивёрстов
Новости по теме
Американку приговорили к 30 годам тюрьмы за съемку детской порнографии для мужа
Американку приговорили к 30 годам тюрьмы за съемку детской порнографии для мужа

Американку приговорили к 30 годам тюрьмы за съемку детской порнографии для мужа. Гражданка США Энджела Бойл записала на видео интимные сцены с участием детей,

Ученые: Интернет-фильтры не защищают детей от доступа к порнографии
Ученые: Интернет-фильтры не защищают детей от доступа к порнографии

Специалисты предупреждают родителей о том, что интернет-фильтры не всегда могут ограждать детей от доступа к фильмам «для взрослых». Как оказалось, блокаторы

В Якутии осудили распространителя порнографии в Интернете
В Якутии осудили распространителя порнографии в Интернете

В Якутии за распространение материалов порнографического содержания на два года условно осудили местного жителя. Правоохранители сообщают, что в июне 2011 года

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости