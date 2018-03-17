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| | Американский корабль, потопивший субмарину Третьего рейха, списали

Американский корабль, потопивший субмарину Третьего рейха, списали

Вчера, 20:07
Филиппинские ВМС, наконец, списали фрегат PS-11 Rajah Humabon, который потопил одну из гитлеровских подлодок в годы Второй мировой войны. Он был последним действующих судном из той эпохи. Его списание стало плановым и выполнялось в рамках модернизации флота.

Американский корабль, потопивший субмарину Третьего рейха, списали

 

Представители военно-морских сил ВМС подчеркнули, что дальнейшая эксплуатация корабля-ветерана стала невыгодной с экономической точки зрения. Он оставался последним функционирующим миноносцем тех лет. Его спустили на воду в 1943-м, и вплоть до 1945 года он находился на вооружении американского флота. Десять лет спустя фрегат передали японцам сроком на 20 лет. В 1976 году PS-11 Rajah Humabon направился в Филиппины как военная помощь. Впоследствии Местные ВМС выкупили фрегат у американцев. Отслуживший около 75 лет корабль теперь станет экспонатом музея ВМС Филиппин в Кавите.

В свою бытность американским фрегатом судно называлось Atherton. Он бороздил Атлантику и сопровождал конвои в обе стороны. 6 мая 1945 года во время очередного рейда корабль принял участие в потоплении гитлеровской субмарины недалеко от Род-Айленда. После разгрома фашистской Германии фрегат отправили на войну с Японией, а в конце года «законсервировали».
Дарья Светозарова
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