Трамп введет ограничение на использование венесуэльской криптовалюты

Президент США Дональд Трамп обеспокоен возросшей популярностью венесуэльской криптовалюты, именуемой El Petro, поэтому он намерен приостановить этот процесс. Американский лидер видит необходимость в введении ограничения либо запрета на использование данной криптовалюты.

Пойда Анна

Согласно сведениям, полученным прессой от источника, приближенного к администрации президента, вопрос, касающийся El Petro, будет подробно изложен в пакете санкций в отношении Венесуэлы, который должны обнародовать уже на следующей неделе.В настоящее время неизвестно насколько жесткими будут санкционые меры, направленные на сокращение оборота выпускаемых этим государством биткоинов, при этом эксперты предостерегают другие страны, которые также попали под санкции США, от необдуманного продвижения собственных криптовалют.