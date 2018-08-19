| Народная артистка Галина Польских оказалась в больнице из-за яда ос

19 августа СМИ сообщили, что известная 72-летняя актриса Галина Польских обратилась к медикам в Подсмосковье из-за последствий укуса осы. Из-за яда насекомого у знаменитости возникли высыпания, а также появилась слабость. По некоторым данным, народная артистка РСФСР даже начала испытывать проблемы с дыханием, тяжело дышать она стала, возможно, из-за нервов, а возможно это был один из симптомов аллергической реакции. После возникновения "побочных эфектов" от укуса Польских оказалась в больнице, где ей оказали необходимую при аллергии на укусы насекомых помощь.

Галина Польских проснулась знаменитой после съемок в картине "Дикая собака динго" в 1962 году.

Настя Пересоль