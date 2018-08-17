«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

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«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

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| Не гений и даже не талантливый человек: В сети объяснили скандальное поведение Панина «жабой внутри»

Не гений и даже не талантливый человек: В сети объяснили скандальное поведение Панина «жабой внутри»

Сегодня, 15:12

По мнению пользователей, все, что делает Алексей Панин происходит из-за того, что ему попросту не хватает внимания.

 

«Сам Панин, вероятно, считает себя непонятым гением. К сожалению, Панин далеко не гений, он даже не талантливый человек. Всего лишь актер, да и только», - заявили пользователи сети, пытаясь объяснить постоянные скандальные выходки Алексея.

Они также отметили, что внутри него «сидит жаба», которая постоянно требует к себе внимания, восторга от персоны Панина и поклонения ей, но этого всего нет, потому и возникают проблемы, связанные с эпатажами, постоянными скандалами и дикими выходками.

Перечислять скандалы, к которым причастен Алексей Панин можно очень долго, потому лучше сконцентрироваться на недавнем, который произошел вчера. Как сообщили очевидцы, актер устроил на самолете, следовавшем соединением «Симферополь - Москва» пьяный дебош, требуя, чтобы его сняли с рейса. Самолет не успел взлететь и все это время находился на летном поле.

Сам Панин убеждает, что никакого «пьяного дебоша» не было и он просто-напросто попросил снять его с вечернего рейса из Симферополя в Москву, потому как решил задержаться в Крыму подольше. Помимо этого, Панин обвинил средства массовой информации в раздувании шумихи вокруг «пустяковой ситуации».

«Просто мы решили с дочкой остаться на день в Крыму. Авиакомпания не предъявляла мне никаких претензий, ни бортпроводница, ни летчик, не было проблем и у полиции», - заявил Панин в свое оправдание.


Николай Офицеров
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 Неадекватным выходкам Алексея Панина не удивляется уже практически никто, однако он все старается эпатировать публику все больше.

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