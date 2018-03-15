Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты

Палео-вегетерианская диета претендует на звание самой полезной, питательной и популярной диеты, совмещая в себе вегетарианскую и палео системы питания. Но пока не ясно, полезна ли она.

Елизавета Трюфель

Если вегетарианское питание уже не вызывает удивление, то палео диета предполагает способ питания пещерных людей: всё и без консервантов. Однако диетологи долго сомневались, насколько такие системы могут хорошо сосуществовать. Врачи до сих пор не могут прийти к единому решению, нужно ли следовать всем правилам палео-вегетарианской диеты.Итоговый рацион такой диеты включает: исключение полуфабрикатов, питание, состоящее на 75% из растительной пищи, продукты животного происхождения должны быть выращены на растительной, натуральной пище и убиты «правильно». Однако не рекомендуется исключать молочные продукты и крахмал: их употреблять нужно ровно столько, сколько, и если, того требует организм. В таком случае питание по этой системе станет самым полезным.