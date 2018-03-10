Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | Учёные: Создание сортировки по типу сердечного приступа понизит смертность

Учёные: Создание сортировки по типу сердечного приступа понизит смертность

Сегодня, 18:06
Специалисты из Кливлендской клиники заявили, что нормирование распределения женщин по типу сердечного приступа может понизить смертность среди них. Эксперты отмечают, что в таком случае у пациенток было меньше осложнений, они получали больше нужных лекарств и так далее.

Учёные: Создание сортировки по типу сердечного приступа понизит смертность

 

Также такой метод должен уменьшить гендерные различия в уходе за больными, что достаточно часто наблюдается. Эксперты отмечают, что чаще всего женщины умирают от сердечно-сосудистых заболевания, а конкретно от сердечного приступа – около 1 миллиона каждый год. По данным исследований, их гораздо хуже лечат, что и приводит к летальному исходу, как сообщает VladTime.

Чтобы этого избежать, специалисты из Кливлендской клиники предложили четырёхэтапное нормирование, которое поможет подбирать более правильные медикаменты, а также процедуры. Эксперимент показал, что после введения такого метода женщин с сердечным приступом стали в два раза лучше лечить.

Ирина Летинская
Новости по теме
Медики отметили, что женщины чаще мужчин умирают от сердечного приступа из-за медицины
Медики отметили, что женщины чаще мужчин умирают от сердечного приступа из-за медицины

Главной причиной смертей женской половины пациентов в кардио-хирургии, является то, что медики халатнее относятся к лечению женщин, чем мужчин.

Риск сердечного приступа зависит от группы крови - ученые
Риск сердечного приступа зависит от группы крови - ученые

Ученые установили зависимость риска сердечного приступа от группы крови. Эксперты из Нидерландов определили, что уровень риска сердечного приступа зависит от

Ученые: Домоседы и люди-одиночки умирают от сердечного приступа
Ученые: Домоседы и люди-одиночки умирают от сердечного приступа

В медицинском журнале Heart ученые опубликовали результаты нового исследования, участниками которого стали люди, предпочитающие одиночество. Специалисты

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости