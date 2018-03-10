Учёные: Создание сортировки по типу сердечного приступа понизит смертность

Учёные: Создание сортировки по типу сердечного приступа понизит смертностьСегодня, 18:06
Главной причиной смертей женской половины пациентов в кардио-хирургии, является то, что медики халатнее относятся к лечению женщин, чем мужчин.
Ученые установили зависимость риска сердечного приступа от группы крови. Эксперты из Нидерландов определили, что уровень риска сердечного приступа зависит от
В медицинском журнале Heart ученые опубликовали результаты нового исследования, участниками которого стали люди, предпочитающие одиночество. Специалисты