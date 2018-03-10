Учёные: Создание сортировки по типу сердечного приступа понизит смертность

Специалисты из Кливлендской клиники заявили, что нормирование распределения женщин по типу сердечного приступа может понизить смертность среди них. Эксперты отмечают, что в таком случае у пациенток было меньше осложнений, они получали больше нужных лекарств и так далее.

Также такой метод должен уменьшить гендерные различия в уходе за больными, что достаточно часто наблюдается. Эксперты отмечают, что чаще всего женщины умирают от сердечно-сосудистых заболевания, а конкретно от сердечного приступа – около 1 миллиона каждый год. По данным исследований, их гораздо хуже лечат, что и приводит к летальному исходу, как сообщает VladTime.

Чтобы этого избежать, специалисты из Кливлендской клиники предложили четырёхэтапное нормирование, которое поможет подбирать более правильные медикаменты, а также процедуры. Эксперимент показал, что после введения такого метода женщин с сердечным приступом стали в два раза лучше лечить.

Ирина Летинская