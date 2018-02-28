Эксперты выяснили, какое вещество способно навсегда избавить от прыщей

Акне и проблемы с кожей мешают миллионам людей. Эксперты назвали вещество, применение которого навсегда избавит от прыщей. Его можно купить в любой аптеке.

Виктория Ниц

Эксперты рассказали, что использование любого косметического продукта с содержанием серы избавляет от проблем с кожей. Сера уменьшает жирность и сужает поры. Косметика с серой подходит для любого типа кожи. Хотя запах этого вещества не слишком приятен (некоторые даже сравнивают его с тухлыми яйцами), польза от него очень велика.Секрет серы в том, что она регулирует выделение кожного сала, избыток которого забивает поры и провоцирует появление высыпаний и прыщей. Также сера очищает верхний слой кожи, избавляет от мёртвых клеток, способствует регенерации и избавляет от некрасивых шрамов акне. Эксперты предупредили, что людям с сухой кожей следует быть более аккуратными с использованием серосодержащей косметики, так как она может спровоцировать дополнительную сухость.