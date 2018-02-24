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| | Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения

Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения

Сегодня, 16:27
Многие люди по незнанию связывают холодную погоду и прохладное помещение, считая, что и там, и там можно подхватить вирус и заболеть. И они не совсем ошибаются.

Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения

 

Как известно, зимняя пора – гриппозный «цветник» каждого года, потому люди боятся даже окно оставить открытым на минуту дольше. И они поступают правильно и неправильно одновременно. В самом холодном воздухе страшного ничего нет, если не пребывать в нём постоянно. Согласно последним исследования, холод приводит к замерзанию клеток иммунной системы. По этой причине такие клетки не могут выполнять свою функцию, и человек подхватывает вирус.

Кроме того, холодная погода заставляет людей реже выходить на улицу и чаще обогревать помещение. Во-первых, среди множества людей на маленькой территории один точно будет носителем гриппа. Во-вторых, если этот человек чихнёт, болезнь «зависнет» в воздухе, пока её не подцепит кто-то другой. Это происходит из-за низкой влажности воздуха в этот период: вирус не может с водой упасть на пол. Поэтому ответ врачей положительный: заболеть можно, но при слиянии всех факторов.
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