Учёные: инфекция мочевых путей не препятствие для секса

Учёные исследовали, должна ли инфекция мочевых путей становиться причиной отказа от секса. Это хорошая новость для больных — инфекция не препятствие для секса при соблюдении рекомендаций врачей.

Виктория Ниц

Профессор Лорен Штрайхер подвела итоги исследования и заявила, что инфекция мочевых путей не обязывает пациента отказываться от сексуальной жизни. Однако она пояснила, что этот процесс может не принести удовольствие больному: инфекция вызывает неприятные ощущения, провоцирует раздражение на заражённых участках. Вреда интимный контакт не принесёт, но обязательно следует воспользоваться презервативом.Некоторые коллеги Штрайхер даже считают, что при лёгком заражении секс может быть полезен для лечения инфекции, так как способствует повышению тонуса организма. В любом случае врачи рекомендуют обсудить эту интимную тему с лечащим специалистом. Его консультация даст однозначную гарантию безопасности секса для обоих партнёров.