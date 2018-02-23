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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Учёные: выявлено 5 нетипичных признаков сердечного приступа у женщин

Учёные: выявлено 5 нетипичных признаков сердечного приступа у женщин

Сегодня, 17:13
Американские учёные выяснили, что у некоторых женщин сердечный приступ начинается с нетипичных проявлений. В список попали симптомы, никак не связанные с сердцем. 

 

Учёные: выявлено 5 нетипичных признаков сердечного приступа у женщин

 

Исследователи из американского медицинского центра рассказали, что сердечный приступ у некоторых женщин начинается с симптомов, никак не связанных с сердцем. Это боль в области шеи или нижней челюсти, изжога, рвота или тошнота, повышенная усталость и учащённое неритмичное дыхание. Один из докторов привёл в пример свою пациентку. Она испытывала боль в шее в течение почти двух дней. Потом у неё пропал аппетит и начались проблемы с дыханием. Когда женщина обратилась к врачу, оказалось, что у неё сердечный приступ.

Врачи рекомендуют внимательно отнестись к этой информации и запомнить, что сердечный приступ может проявлять себя по-разному. При малейшем недомогании следует обращаться к специалистам.
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