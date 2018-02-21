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Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Учёные: Вредные привычки помогают пожилым людям лучше думать

Учёные: Вредные привычки помогают пожилым людям лучше думать

Вчера, 20:10
Специалисты из Северо-Западного университета в Эванстоне в Иллинойсе заявили, что вредные привычки помогают пожилым людям лучше думать. Речь идёт не о всех, а только о тех, кто старше 80 лет.

Учёные: Вредные привычки помогают пожилым людям лучше думать

 

Эксперты рассмотрели образ жизни, поведение и привычки мудрецов. То есть, тех, кто сохраняет ясность ума после 80 лет. Оказалось, что большая часть из опрошенных экстраверты, очень социально активны и оптимистичны, а также регулярно употребляют алкоголь и курят сигареты. В связи с этим специалисты из Северо-Западного университета сделали выводы, что вредные привычки могут положительно влиять на разум мудрецов.

Эксперты отмечают, что причинно-следственную связь они пока не установили, и исследование продолжится. Однако они считают, что их работа весьма значима, поскольку в дальнейшем поможет раскрыть, как всем пожилым людям стать мудрецами, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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