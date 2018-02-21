Учёные: Вредные привычки помогают пожилым людям лучше думать

Учёные: Вредные привычки помогают пожилым людям лучше думатьВчера, 20:10
Британские социологи выяснили: большинство мужчин не знает, что вредные привычки являются причинами мужского бесплодия. Они не знают, что злоупотребление
Канадские ученые узнали, что вредные привычки человека могут повлиять на здоровье потомков. Специалисты провели исследование и раскрыли принципы работы
Ученые заявляют, что хорошие привычки заразительны. Британские исследователи проанализировали, на сколько и при каких условиях людям удается расстаться с