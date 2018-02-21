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| | Ассоциация фармпродукции и известные врачи направили возмущенное письмо Министру образования Ольге Васильевой

Ассоциация фармпродукции и известные врачи направили возмущенное письмо Министру образования Ольге Васильевой

Сегодня, 15:12

Как сообщает «Regnum«, в открытом письме в адрес министра образования и науки Ольги Васильевой речь идет о незаслуженной «Антипремии», которую ведомство вручило фармацевтическому холдингу «Материа Медика» в рамках IV Всероссийской ежегодной премии. Эта оскорбительная «награда» была выдана с формулировкой «за распространение мифов и суеверий».

Ассоциация фармпродукции и известные врачи направили возмущенное письмо Министру образования Ольге Васильевой

Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий России, в которую входит 30 отечественных фармацевтических предприятий, подписавшая обращение, считает, что коллеги подверглись преднамеренной травле. Производителя отечественных и давно зарекомендовавших себя препаратов, таких, как «Анаферон», «Эргоферон», «Тенотен», и многих других лекарственных средств, в том числе и для детей, намеренно порочат, чтобы отодвинуть его с фармацевтического рынка. Ассоциация фармацевтов уверена, что имя Министерства науки было использовано для недобросовестной конкуренции в пользу зарубежных фирм. Безосновательность обвинений в «лженаучности» в адрес «Материа Медика» подтверждают и врачи. Ведущие ученые подтверждают эффективность выпускаемых компанией российских препаратов, все они были клинически исследованы и многократно испытаны. Профессор кафедры урологии Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, член Европейской ассоциации урологов, известный ученый Андрей Винаров высказал свое возмущение: «Надо говорить не о «лженаучности» деятельности компании «Материа Медика», а о лженаучности и отсутствии профессионализма и знаний у тех, кто безосновательно принял это решение». Ученый подтвердил, что разработки «Материа Медика» давно помогают пациентам страны: «Я являюсь главным исследователем применения препарата компании при лечении аденомы предстательной железы. В исследовании участвовали 15 клиник страны, оно проведено по всем канонам современной доказательной медицины и с учетом международных правил проведения исследований». Профессор считает, что «антипремия» Минобрнауки роняет тень не только на компанию, но и на всех врачей-исследователей и клиницистов, которые вели многолетние наблюдения за эффективностью препаратов, записанных ведомством в «мифические».
«К сожалению, и в Минобрнауки нашей страны, по-видимому, есть свои Григории Родченковы», - подытожил профессор Винаров.

 

 
 

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