Ассоциация фармпродукции и известные врачи направили возмущенное письмо Министру образования Ольге Васильевой

Как сообщает «Regnum«, в открытом письме в адрес министра
образования и науки Ольги Васильевой речь идет о незаслуженной «Антипремии»,
которую ведомство вручило фармацевтическому холдингу «Материа Медика» в рамках IV Всероссийской
ежегодной премии. Эта оскорбительная «награда» была выдана с формулировкой «за
распространение мифов и суеверий».
Национальная ассоциация производителей
фармацевтической продукции и медицинских изделий России, в которую входит 30
отечественных фармацевтических предприятий, подписавшая обращение, считает, что
коллеги подверглись преднамеренной травле. Производителя отечественных и давно
зарекомендовавших себя препаратов, таких, как «Анаферон», «Эргоферон»,
«Тенотен», и многих других лекарственных средств, в том числе и для детей,
намеренно порочат, чтобы отодвинуть его с фармацевтического рынка. Ассоциация
фармацевтов уверена, что имя Министерства науки было использовано для недобросовестной
конкуренции в пользу зарубежных фирм. Безосновательность обвинений в
«лженаучности» в адрес «Материа Медика» подтверждают и врачи. Ведущие ученые
подтверждают эффективность выпускаемых компанией российских препаратов, все они
были клинически исследованы и многократно испытаны. Профессор кафедры урологии
Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, член Европейской
ассоциации урологов, известный ученый Андрей Винаров высказал свое возмущение:
«Надо говорить не о «лженаучности» деятельности компании «Материа Медика», а о
лженаучности и отсутствии профессионализма и знаний у тех, кто безосновательно
принял это решение». Ученый подтвердил, что разработки «Материа Медика» давно
помогают пациентам страны: «Я являюсь главным исследователем применения
препарата компании при лечении аденомы предстательной железы. В исследовании
участвовали 15 клиник страны, оно проведено по всем канонам современной
доказательной медицины и с учетом международных правил проведения исследований».
Профессор считает, что «антипремия» Минобрнауки роняет тень не только на
компанию, но и на всех врачей-исследователей и клиницистов, которые вели
многолетние наблюдения за эффективностью препаратов, записанных ведомством в
«мифические».
«К сожалению, и в Минобрнауки нашей страны, по-видимому, есть свои Григории
Родченковы», - подытожил профессор Винаров.