Веронику Скворцову избрали сопредседателем Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям

В октябре минувшего года Гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус создал Независимую комиссию высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям. Мотивация ее основания — подготовка к совещанию высокого уровня по неинфекционным заболеваниям Генассамблеи Организации Объединенных Наций. 16 февраля стало известно о том, что сопредседателем комиссии стала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Об этом проинформировал официальный сайт Минздрава.

Здесь нужно напомнить, что РФ является одним из мировых лидеров по части эффективной профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями. Успешно применяемые в нашей стране меру позитивно повлияли на наблюдающийся сейчас в РФ рост продолжительности жизни граждан. Этот показатель с 2012 г. прибавил 2,44 года и составляет 72,68 лет. В то же время, за минувший год смертность среди населения России сократилась на 6,8% (если сравнивать с 2012-м г.).



