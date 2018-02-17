Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | Веронику Скворцову избрали сопредседателем Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям

Веронику Скворцову избрали сопредседателем Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям

Сегодня, 03:53

В октябре минувшего года Гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус создал Независимую комиссию высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям. Мотивация ее основания — подготовка к совещанию высокого уровня по неинфекционным заболеваниям Генассамблеи Организации Объединенных Наций. 16 февраля стало известно о том, что сопредседателем комиссии стала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Об этом проинформировал официальный сайт Минздрава.

 

Здесь нужно напомнить, что РФ является одним из мировых лидеров по части эффективной профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями. Успешно применяемые в нашей стране меру позитивно повлияли на наблюдающийся сейчас в РФ рост продолжительности жизни граждан. Этот показатель с 2012 г. прибавил 2,44 года и составляет 72,68 лет. В то же время, за минувший год смертность среди населения России сократилась на 6,8% (если сравнивать с 2012-м г.).

 

 


Новости по теме
В Минздраве рассказали об изменениях в диспансеризации с 2018 года
В Минздраве рассказали об изменениях в диспансеризации с 2018 года

В Минздраве РФ рассказали об изменениях в диспансеризации с 2018 года, согласно которым некоторые группы населения станут чаще проходить медобследование раз в

Минздрав: Мужчины в России стали жить дольше
Минздрав: Мужчины в России стали жить дольше

Средняя продолжительность жизни мужчин в России увеличилась в 2017 году до 67,5 лет. Информацию об этом рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова,

Медведев выразил благодарность главе Минздрава Скворцовой за заслуги перед населением
Медведев выразил благодарность главе Минздрава Скворцовой за заслуги перед населением

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поблагодарил министра здравоохранения России Веронику Скворцову за выдающиеся заслуги в своей области.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости