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| | Главный диетолог Москвы: Блины на Масленицу могут быть полезными для фигуры

Главный диетолог Москвы: Блины на Масленицу могут быть полезными для фигуры

Вчера, 18:36
Московский врач-диетолог, являющийся внештатным специалистом Департамента здравоохранения в столице, сообщила рецептуру блинов на Масленицу, которые могут быть полезными для здоровья и фигуры. По словам медика, все дело в начинке для блинов.

Главный диетолог Москвы: Блины на Масленицу могут быть полезными для фигуры

 

Специалист в области диетологии из московского Департамента здравоохранения сообщила, что полезными блины на Масленицу может сделать начинка, состоящая из нежирных сортов мяса, ягод и фруктов. По словам врача, одна порция блинов содержит 20% от суточной потребности в кальции, а также 15% витаминов групп В2 и В1 и до 10% фолиевой кислоты и железа.

Слишком жирные и сладкие начинки блинов не рекомендованы к употреблению тем людям, которые страдают от избыточной массы тела, сахарного диабета и заболеваний ЖКТ. В таких случаях советуют заменить сахар и сироп фруктами или разнообразными сочетаниями овощей, которые обеспечат организм необходимым в зимнее время количеством витаминов и минералов. Предпочтительными к употреблению считаются бананы, изюм, яблоки, морковь, ананас, черника, клюква, тыква, цуккини, батат.
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