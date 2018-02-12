Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Мнения

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Порадовать дорогих людей можно недорого, но со вкусом.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе
| | Установили вредное воздействие некоторых свойств молока на красоту

Установили вредное воздействие некоторых свойств молока на красоту

Сегодня, 13:17
Ученые после проведенных экспериментов установили, что коровье молоко и сделанные из него молочные продукты могут спровоцировать воспаление сальных желез и возникновение угревой сыпи у человека, который очень часто употребляет молочные продукты.

Установили вредное воздействие некоторых свойств молока на красоту

Врач дерматовенерологии и косметологии Наталья Заторская провела семинар о возможном вреде коровьего молока и молочных продуктов на организм человека. Многие люди очень часто употребляют молоко и даже не подозревают о его возможном вреде. У многих людей возникают проблемы, такие как нарушение в работе желудочно-кишечного тракта, увеличение щитовидной железы, а еще гормональные нарушения и многие другие заболевания. Также у подростков от употребления молока может появиться разного вида сыпь и угри. Узнать от чего начались эти проблемы сможет только врач дерматолог, который впоследствии и назначает курс лечения.

Отметим, по статистике учеными доказано, что угри появляются у 85% населения всего мира, и лишь 15% населения не знает проблем с сыпью на коже.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Ученые: Молочные продукты защищают нервную систему
Ученые: Молочные продукты защищают нервную систему

Новое исследование предполагает, что нежирные молочные продукты поддерживают не только талию, но и нервную систему. Наблюдая за тысячей взрослых добровольцев,

Медики доказали, что молоко помогает женщинам продлить сексуальную молодость
Медики доказали, что молоко помогает женщинам продлить сексуальную молодость

Всем известна польза молока, но ученые нашли еще один плюс для женского организма. При употреблении молока женщина продлевает свою сексуальную молодость и

Молоко вредно для нашего здоровья
Молоко вредно для нашего здоровья

Шведские ученые признали молоко вредным для здоровья. По их словам, превышать суточную норму, а это два стакана, лучше не стоит.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости