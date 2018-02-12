Установили вредное воздействие некоторых свойств молока на красоту

Установили вредное воздействие некоторых свойств молока на красотуСегодня, 13:17
Отметим, по статистике учеными доказано, что угри появляются у 85% населения всего мира, и лишь 15% населения не знает проблем с сыпью на коже.
Новое исследование предполагает, что нежирные молочные продукты поддерживают не только талию, но и нервную систему. Наблюдая за тысячей взрослых добровольцев,
Всем известна польза молока, но ученые нашли еще один плюс для женского организма. При употреблении молока женщина продлевает свою сексуальную молодость и
Шведские ученые признали молоко вредным для здоровья. По их словам, превышать суточную норму, а это два стакана, лучше не стоит.