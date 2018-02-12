Установили вредное воздействие некоторых свойств молока на красоту

Ученые после проведенных экспериментов установили, что коровье молоко и сделанные из него молочные продукты могут спровоцировать воспаление сальных желез и возникновение угревой сыпи у человека, который очень часто употребляет молочные продукты.

Пелагея Лебединская

Врач дерматовенерологии и косметологии Наталья Заторская провела семинар о возможном вреде коровьего молока и молочных продуктов на организм человека. Многие люди очень часто употребляют молоко и даже не подозревают о его возможном вреде. У многих людей возникают проблемы, такие как нарушение в работе желудочно-кишечного тракта, увеличение щитовидной железы, а еще гормональные нарушения и многие другие заболевания. Также у подростков от употребления молока может появиться разного вида сыпь и угри. Узнать от чего начались эти проблемы сможет только врач дерматолог, который впоследствии и назначает курс лечения.Отметим, по статистике учеными доказано, что угри появляются у 85% населения всего мира, и лишь 15% населения не знает проблем с сыпью на коже.