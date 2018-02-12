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| | Половая жизнь после 60 лет предотвращает слабоумие

Половая жизнь после 60 лет предотвращает слабоумие

Сегодня, 11:24
Ученые подтвердили, что половая жизнь людей после 60 лет улучшает состояние здоровья и предотвращает слабоумие.

Половая жизнь после 60 лет предотвращает слабоумие


 

Сотрудники Университета Коветри провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, как действует на организм человека преклонного возраста занятия сексом. Для этого эксперты провели наблюдение за 7 000 человек возрастом от 50 до 89 лет и установили, что половая жизнь в таком возрасте хорошо влияет на познавательную функцию мозга, этому способствует выделение гормона - допамина. Ученые утверждают, что занятия сексом хотя бы три раза в неделю омолаживает организм и улучшают состояние здоровья. Также уменьшают шанс на развитие сердечно-сосудистых болезней, уменьшается угроза инсульта и заболевания слабоумием.

Однако, эксперты в сфере медицины предупреждают людей преклонного возраста, что им заниматься сексом рекомендуется лишь два-три раза в месяц, так как большие резкие нагрузки в виде оргазма могут привести к нежелательному влиянию на здоровье преклонного организма.
Пелагея Лебединская
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