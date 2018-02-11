Эксперты: На Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане никто не умер от вируса Норуолка

В интернете появилась информация, что в южнокорейском Пхёнчхане, месте проведения Зимних Олимпийских игр, начали умирать от вируса Норуолка. Однако эксперты заявили, что данная инфекция даже не нуждается в серьёзном лечении, потому сведения ошибочны, как сообщает издание VistaNews.

Данные о якобы настоящей эпидемии, возникшей из-за вируса Норуолка, распространил интернет-ресурс AmericasFreedomFighters. Там отметили, что заболели уже минимум человек сто, а больше тысячи отправили на карантин. Подытоживали такое заявлением, что вспышка инфекции начала давать летальный исход.

Однако американское издание Associated Press, проведя своё расследование, отметило, что смертей зафиксировано не было. Вирус Норуолка является достаточно слабой инфекцией, которая может дать некоторые неприятные симптомы, однако часто организм от неё самоизлечивается.

Ирина Летинская