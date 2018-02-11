Эксперты: На Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане никто не умер от вируса Норуолка

Эксперты: На Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане никто не умер от вируса НоруолкаВчера, 19:09
Маркетолог из США Келли Голдсмит рассказала, в чём секрет успешных продаж во время Зимних Олимпийских игр. И почему именно Игры-2018 – отличная платформа для
Лыжники из России будут выступать на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане в форме бордового цвета.
Специалисты из американской компании IntelCrawler ранее сделали ошибочное заявление, назвав подростка из Петербурга разработчиком вируса, из-за которого