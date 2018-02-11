Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа

Американские специалисты назвали 4 простых правила о том, что нужно предпринимать перед путешествием и во время него, если в путь приходится отправляться на самолёте.

Перелёты во время этого гриппозного сезона представляют особую угрозу, поскольку десятки человек из разных стран часами находятся в закрытом помещении. Врачи просят следовать простым правилам, дабы не подвергать угрозе свою жизнь и не разносить грипп H3N2. За две недели до полёта нужно пройти вакцинацию, постоянно тщательно мыть руки с мылом и использовать салфетки со спиртом, также ими следует вытирать все поверхности. Нужно стараться не тереть руками глаза, нос и рот.Бактерия «хранится» на протяжении 7 часов на любых твёрдых поверхностях: нержавеющий металл, пластик и прочие. Желательно приобретать защитные мешки на сиденья и столы, а также медицинские маски и менять их регулярно. На этой волне создаётся множество стартапов в авиакомпаниях. Важность защиты поняла учительница из Техаса, которая после рождения сына заболела двумя типами гриппа, и сейчас её жизнь поддерживается искусственно. Её лечение займёт несколько месяцев, но выздоровления врачи не обещают.