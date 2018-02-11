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Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа

Сегодня, 14:01
Американские специалисты назвали 4 простых правила о том, что нужно предпринимать перед путешествием и во время него, если в путь приходится отправляться на самолёте.

Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа

 

Перелёты во время этого гриппозного сезона представляют особую угрозу, поскольку десятки человек из разных стран часами находятся в закрытом помещении. Врачи просят следовать простым правилам, дабы не подвергать угрозе свою жизнь и не разносить грипп H3N2. За две недели до полёта нужно пройти вакцинацию, постоянно тщательно мыть руки с мылом и использовать салфетки со спиртом, также ими следует вытирать все поверхности. Нужно стараться не тереть руками глаза, нос и рот.

Бактерия «хранится» на протяжении 7 часов на любых твёрдых поверхностях: нержавеющий металл, пластик и прочие. Желательно приобретать защитные мешки на сиденья и столы, а также медицинские маски и менять их регулярно. На этой волне создаётся множество стартапов в авиакомпаниях. Важность защиты поняла учительница из Техаса, которая после рождения сына заболела двумя типами гриппа, и сейчас её жизнь поддерживается искусственно. Её лечение займёт несколько месяцев, но выздоровления врачи не обещают.
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