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| | Учёные: Полнолуние 31 декабря приведёт к головным болям и перепадам давления

Учёные: Полнолуние 31 декабря приведёт к головным болям и перепадам давления

Вчера, 18:24
Учёные заявили, что полнолуние 31 декабря приведёт к головным болям и резким перепадам давления. Эксперты рекомендуют взять на этот день себе выходной и никуда не ходить, а при каком-то недомогании обязательно вызвать врача, как сообщает «Версия Инфо».

Учёные: Полнолуние 31 декабря приведёт к головным болям и перепадам давления

 

31 января Луна подойдёт к Земле на 43 тысячи километров. Для космоса это не очень большие масштабы, однако влияние будет значительное. Спутник Земли покажется кроваво-красным. Астрономы называют это уникальным космическим явлением, которое встречается достаточно редко. Постепенно световые волны на орбите приведут к тому, что Луна визуально поменяет цвет, и людям с Земли она покажется бледно-голубой.

Из-за сильных магнитных бурь может появиться сильная головная боль и резкие перепады давления. В дальнейшем к Земли подойдут близко сначала Венера, а потом и Марс. Непосредственно на здоровье они влияния не окажут, однако могут ускорить наступление глобального потепления.

Ирина Летинская
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