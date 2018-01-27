Учёные: Полнолуние 31 декабря приведёт к головным болям и перепадам давления

Учёные: Полнолуние 31 декабря приведёт к головным болям и перепадам давленияВчера, 18:24
Обычно полнолуние происходит каждые 29 дней, с небольшими отклонениями. Однако в следующем месяце на небе можно будет увидеть «Super Blue Blood Moon» -
Жители Земли третьего-четвертого декабря увидят суперлуние. В этот период Луна приблизится к нашей планете на минимальное расстояние в этом году, которое
Директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о природном явлении сближения Земли Марса с