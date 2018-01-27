Учёные: Полнолуние 31 декабря приведёт к головным болям и перепадам давления

Учёные заявили, что полнолуние 31 декабря приведёт к головным болям и резким перепадам давления. Эксперты рекомендуют взять на этот день себе выходной и никуда не ходить, а при каком-то недомогании обязательно вызвать врача, как сообщает «Версия Инфо».

31 января Луна подойдёт к Земле на 43 тысячи километров. Для космоса это не очень большие масштабы, однако влияние будет значительное. Спутник Земли покажется кроваво-красным. Астрономы называют это уникальным космическим явлением, которое встречается достаточно редко. Постепенно световые волны на орбите приведут к тому, что Луна визуально поменяет цвет, и людям с Земли она покажется бледно-голубой.

Из-за сильных магнитных бурь может появиться сильная головная боль и резкие перепады давления. В дальнейшем к Земли подойдут близко сначала Венера, а потом и Марс. Непосредственно на здоровье они влияния не окажут, однако могут ускорить наступление глобального потепления.

Ирина Летинская