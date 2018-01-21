Учёные: Люди, зарегистрированные в социальных сетях, меньше живут

Специалисты из Стэнфордского университета заявили, что люди, зарестрированные в социальных сетях, меньше живут, чем те, у кого нет аккаунтов. Кроме того, общение в интернете приводит к трате слишком большого количества времени, как сообщает VistaNews.

По словам учёных, из-за мессенджеров и социальных сетей сводится на нет хорошее отношение к родственникам. «Лайки» и комментарии, жажда прославиться в интернете побуждают совершать необдуманное, а также постепенно приводят к определённым психическим расстройствам. В итоге, организм не выдерживает, и наступает летальный исход.

Специалисты настоятельно рекомендуют администрации мессенджеров и социальных сетей не поощрять слишком сильно за то, что человек долго в них пребывает. Аналитики подсчитали, что максимальное количество потраченного времени в день на такое развлечение составило в прошлом году 4 часа, а среднестатистическое – 1,5.

Ирина Летинская