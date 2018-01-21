Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Учёные: Люди, зарегистрированные в социальных сетях, меньше живут

Учёные: Люди, зарегистрированные в социальных сетях, меньше живут

Вчера, 19:06
Специалисты из Стэнфордского университета заявили, что люди, зарестрированные в социальных сетях, меньше живут, чем те, у кого нет аккаунтов. Кроме того, общение в интернете приводит к трате слишком большого количества времени, как сообщает VistaNews.

Учёные: Люди, зарегистрированные в социальных сетях, меньше живут

 

По словам учёных, из-за мессенджеров и социальных сетей сводится на нет хорошее отношение к родственникам. «Лайки» и комментарии, жажда прославиться в интернете побуждают совершать необдуманное, а также постепенно приводят к определённым психическим расстройствам. В итоге, организм не выдерживает, и наступает летальный исход.

Специалисты настоятельно рекомендуют администрации мессенджеров и социальных сетей не поощрять слишком сильно за то, что человек долго в них пребывает. Аналитики подсчитали, что максимальное количество потраченного времени в день на такое развлечение составило в прошлом году 4 часа, а среднестатистическое – 1,5.

Ирина Летинская
Новости по теме
Один час в социальной сети на 14% снижает шансы на счастливую жизнь
Один час в социальной сети на 14% снижает шансы на счастливую жизнь

Специалисты выяснили, что социальные сети оказывают негативное влияние на детей. Об этом британские эксперты заявили в своем недавнем проекте.

Ученые:
Ученые: "лайки" в социальных сетях негативно влияют на психологическое состояние человека

Ученые из Университета Калифорнии и Йельского университета заявили, что "лайки" в социальных сетях негативно влияют на психологическое состояние.

Праздники, проведенные в соцсетях, могут вызвать депрессию - ученые
Праздники, проведенные в соцсетях, могут вызвать депрессию - ученые

Праздники, проведенные в «кругу» социальных сетей, могут привести к психологическим расстройствам и депрессии. К таким выводам пришли ученые из Копенгагенского

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости