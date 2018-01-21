Учёные: Люди, зарегистрированные в социальных сетях, меньше живут

Учёные: Люди, зарегистрированные в социальных сетях, меньше живутВчера, 19:06
Специалисты выяснили, что социальные сети оказывают негативное влияние на детей. Об этом британские эксперты заявили в своем недавнем проекте.
Ученые из Университета Калифорнии и Йельского университета заявили, что "лайки" в социальных сетях негативно влияют на психологическое состояние.
Праздники, проведенные в «кругу» социальных сетей, могут привести к психологическим расстройствам и депрессии. К таким выводам пришли ученые из Копенгагенского