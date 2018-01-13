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| | В США штамм гриппа H3N2 распространился на 49 штатов

В США штамм гриппа H3N2 распространился на 49 штатов

Вчера, 22:00
Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил об опасной ситуации относительно гриппа в данном государстве. Дело в том, что штамм H3N2 распространился на 49 штатов, как сообщает «Версия Инфо».

В США штамм гриппа H3N2 распространился на 49 штатов

 

По словам специалистов, ни в одном из сезонов столько американцев не болело гриппом. По словам директора отдела по данному вирусу, доктора Дэниела Джернигана, это впервые, когда почти вся карта США закрашена одним цветом в плане данных по инфекции. Только Гавайи и округ Колумбия имеют показатели в пределах нормы.

Что касается возраста заболевших, то больше жалуются врачам на грипп пожилые американцы. Однако ужасающие цифры и среди более молодых. Так, уже 20 несовершеннолетних умерло, имея в пункте диагноз «грипп». Причиной эпидемии специалисты считают недостаточно хорошую вакцину, которая плохо справляется с H3N2, а также аномально холодную зиму на территории США.

Ирина Летинская
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