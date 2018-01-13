В США штамм гриппа H3N2 распространился на 49 штатов

В США штамм гриппа H3N2 распространился на 49 штатовВчера, 22:00
Американские ученые из Медицинского института имени Говарда Хьюза заявили, что тестостерон мешает иммунной системе победить грипп. Об этом информируют
За прошлую неделю Россию «накрыла» новая волна гриппа. Глава Роспотребнадзора сообщила, что количество загрипповавших по стране выросло на 14%. Наибольшее
В 20-ти регионах России объявили эпидемию гриппа H3N2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.