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| | Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте

Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте

Сегодня, 10:15
Американские ортопеды-хирурги рассказали, как не попасть к ним на приём во время любимого зимнего отдыха.

Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте

 

Журналисты «ВладТайм» сообщают, что наиболее травмоопасным видом зимнего спорта является сноубординг. Только в 1999 году процент травм у сноубордистов составил 56%. В последние годы популярность горного отдыха значительно увеличилась, а с ней – и количество травм. Специалисты говорят, что чаще страдают позвоночник, тазобедренный участок, плечи, кисти, руки, колени, ступни и щиколотки.

По мнению ортопедов и профессиональных спортсменов, происходит это из-за невнимательности и пренебрежения правилами безопасности. Чтобы не получить травму во время экстремального отдыха в горах нужно ехать туда в хорошей физической форме, заведомо подготовившись, и пить много воды. Нужно проверить всё снаряжение и одежду на предмет исправности и удобства. Не принимать алкоголь, наркотики или влияющие на сознание медикаменты. Нельзя спускаться без шлема и в неположенных местах, а также при неблагоприятной погоде.
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