Учёные Университета Кентукки в очередной раз доказали, что популярные детокс диеты не имеют практического смысла. Наоборот, они вредны. Тогда как простые правила питания ещё не подводили.

Как стало известно «ВладТайм», почти все из известных детокс программ и сопутствующих им препаратов созданы «профессионалами» без соответствующего образования и не были изучены досконально в лабораторных условиях. Если простому человеку они нарушают быстро восстанавливаемые процессы, то люди с биологическими нарушениями получают худшие последствия.Правила питания, составленные учёными, не вредят организму, а помогают печени – биологическому детоксеру – работать эффективнее. К этим правилам относится частое употребление простой воды и большого разнообразия свежих фруктов и овощей в день, что станет антиоксидантом внутри тела. Конечно же, следует ограничить или исключить вредную еду и полуфабрикаты, которые и отравляют тело изначально. Также нужно увеличить количество полезных бактерий, которые содержатся в йогуртах, чайном грибе, кимчи и квашеной капусте.