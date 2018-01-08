Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил

Как стало известно «ВладТайм», почти все из известных детокс программ и сопутствующих им препаратов созданы «профессионалами» без соответствующего образования и не были изучены досконально в лабораторных условиях. Если простому человеку они нарушают быстро восстанавливаемые процессы, то люди с биологическими нарушениями получают худшие последствия.
Правила питания, составленные учёными, не вредят организму, а помогают печени – биологическому детоксеру – работать эффективнее. К этим правилам относится частое употребление простой воды и большого разнообразия свежих фруктов и овощей в день, что станет антиоксидантом внутри тела. Конечно же, следует ограничить или исключить вредную еду и полуфабрикаты, которые и отравляют тело изначально. Также нужно увеличить количество полезных бактерий, которые содержатся в йогуртах, чайном грибе, кимчи и квашеной капусте.