Эксперты: Спорт не способствует продлению жизни

Эксперты: Спорт не способствует продлению жизниВчера, 21:51
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование в области физкультуры и спорта. По итогам работ выяснилось, что определенные физические нагрузки на
Ведущей ученой коллегией университета Ювяскюля была проведена работа, благодаря которой удалось установить факт того, что спорт влияет на мозг благотворно.
Ученые из Бернского научного университета пришли к заключению, что активные занятия спортом могут подорвать здоровье человека. В Швейцарии специалисты работали