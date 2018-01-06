Эксперты: Спорт не способствует продлению жизни

Учёные из Университета в Престоне и Гарвардского Университета провели исследование, по итогам которого сделали выводы, что спорт не способствует продлению жизни. Люди слишком нервничают, размышляя над количество сделанных физических упражнений, и это может серьёзно подорвать здоровье, как сообщает VistaNews.

Ведущий автор исследования, старший лектор по психологической терапии Робин Бейли, заявил, что среди всех, кто занимается спортом, больше двух третей умирают раньше времени. Это не значит моментальность летального исхода – переживания по поводу упражнений могут постепенно износить организм за 21 год. При этом, это совершенно не связано с общим состоянием здоровья или тем, активен ли человек.

Учёные провели эксперимент на добровольцах, дав им возможность произвольно заниматься спортом. Одним сказали, что они выполнили норму по физическим упражнениям, а другим – нет. Через 30 дней все добровольцы прошли медицинское исследование, и оказалось, что первые чувствуют себя лучше. У них исчезли проблемы с давлением, а также уменьшился вес.

Ирина Летинская