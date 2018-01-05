Учёные: Развитие болезни Альцгеймера вызвано накапливанием тау-белка

Учёные из Университета
Кембриджа заявили, что развитие болезни Альцгеймера вызвано накапливанием тау-белка.
Именно из-за этого вещества нарушается связь между областями мозга, поскольку
ломаются соединения и погибают нейроны.
По словам ведущего
автора исследования Томаса Э. Коупа, в большинстве случаев тау-белок начинает
накаливаться сначала в энториальной коре, которая расположена в височной доле
головного мозга. Прежде, чем будут заметны признаки заболевания, проходит не
один год, однако потом симптомы начинают прогрессировать с высокой скоростью.
Ранее уже было
известно подобное у мышей, однако по поводу влияния тау-белка на болезнь
Альцгеймера многие специалисты сомневались. В исследовании учёных из Университета
Кембриджа использованы передовые методы визуализации мозга, как сообщает VladTime.
Благодаря первому,
позитронно-эмиссионной томографии, удалось просканировать, есть ли определённые
молекулы. Так было обнаружено высокое количество тау-белка у живых людей.
Второй метод – это функциональная магнитно-резонансная томография, благодаря
которому измерили активность областей мозга, а также передачу данных между
ними. Это позволило определить, что именно тау-белок влияет на развитие болезни
Альцгеймера. По словам учёных из Университета Кембриджа, это может позволить в
дальнейшем разработать более эффективную методику лечения.
Ирина Летинская