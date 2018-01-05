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| | Учёные: Развитие болезни Альцгеймера вызвано накапливанием тау-белка

Учёные: Развитие болезни Альцгеймера вызвано накапливанием тау-белка

Вчера, 20:08
Учёные из Университета Кембриджа заявили, что развитие болезни Альцгеймера вызвано накапливанием тау-белка. Именно из-за этого вещества нарушается связь между областями мозга, поскольку ломаются соединения и погибают нейроны.

Учёные: Развитие болезни Альцгеймера вызвано накапливанием тау-белка

 

По словам ведущего автора исследования Томаса Э. Коупа, в большинстве случаев тау-белок начинает накаливаться сначала в энториальной коре, которая расположена в височной доле головного мозга. Прежде, чем будут заметны признаки заболевания, проходит не один год, однако потом симптомы начинают прогрессировать с высокой скоростью.

Ранее уже было известно подобное у мышей, однако по поводу влияния тау-белка на болезнь Альцгеймера многие специалисты сомневались. В исследовании учёных из Университета Кембриджа использованы передовые методы визуализации мозга, как сообщает VladTime.

Благодаря первому, позитронно-эмиссионной томографии, удалось просканировать, есть ли определённые молекулы. Так было обнаружено высокое количество тау-белка у живых людей. Второй метод – это функциональная магнитно-резонансная томография, благодаря которому измерили активность областей мозга, а также передачу данных между ними. Это позволило определить, что именно тау-белок влияет на развитие болезни Альцгеймера. По словам учёных из Университета Кембриджа, это может позволить в дальнейшем разработать более эффективную методику лечения.

Ирина Летинская
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