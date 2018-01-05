Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Эксперты: Жир на животе ведёт к диабету, раку и сердечно-сосудистым заболеваниям

Эксперты: Жир на животе ведёт к диабету, раку и сердечно-сосудистым заболеваниям

Вчера, 17:26
Эксперты из Великобритании провели исследования, определив, что жировые складки на животе ведут к диабету, раку и сердечно-сосудистым заболеваниям. Всё дело именно в накоплении лишнего веса в брюшной области, поскольку она оказывает негативное влияние на здоровье, даже если у человека нет ожирения, как сообщает VistaNews.

Эксперты: Жир на животе ведёт к диабету, раку и сердечно-сосудистым заболеваниям

 

Праздники – время, когда многие расслабляются и употребляют жареное, пьют пиво и другие подобные напитки. По словам британских учёных, от этого на животе откладывается жир, который может стать причиной ряда проблем. Среди них также и развитие сколиоза, потому что при повышенной нагрузке на спину сложнее ровно держаться.

Ещё одна причина лучше следить за тем, что вы едите, и не допустить жира на животе, это риск потерять ребёнка или иметь очень тяжёлые роды. У мужчин, в свою очередь, понижается либидо.

Ирина Летинская
Новости по теме
Ученые: Жировые отложения на животе опаснее ожирения
Ученые: Жировые отложения на животе опаснее ожирения

Ученые пришли к выводу, что жировые отложения на животе у женщин и мужчин опаснее непосредственно ожирения. Такое заключение эксперты сделали после ряда

Ученые назвали пользу от жира на животе
Ученые назвали пользу от жира на животе

Специалисты Университета Алабамы в Бирмингеме (США) рассказали, в чем заключается польза от наличия жира на животе. Материалы научной работы были опубликованы

Ученые: жир на животе способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые: жир на животе способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний

Излишние скопления жировой ткани в области живота, могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости