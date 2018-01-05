Эксперты: Жир на животе ведёт к диабету, раку и сердечно-сосудистым заболеваниям

Эксперты из Великобритании провели исследования, определив, что жировые складки на животе ведут к диабету, раку и сердечно-сосудистым заболеваниям. Всё дело именно в накоплении лишнего веса в брюшной области, поскольку она оказывает негативное влияние на здоровье, даже если у человека нет ожирения, как сообщает VistaNews.

Праздники – время, когда многие расслабляются и употребляют жареное, пьют пиво и другие подобные напитки. По словам британских учёных, от этого на животе откладывается жир, который может стать причиной ряда проблем. Среди них также и развитие сколиоза, потому что при повышенной нагрузке на спину сложнее ровно держаться.

Ещё одна причина лучше следить за тем, что вы едите, и не допустить жира на животе, это риск потерять ребёнка или иметь очень тяжёлые роды. У мужчин, в свою очередь, понижается либидо.

Ирина Летинская