Эксперты: Жир на животе ведёт к диабету, раку и сердечно-сосудистым заболеваниям

Эксперты: Жир на животе ведёт к диабету, раку и сердечно-сосудистым заболеваниямВчера, 17:26
Ученые пришли к выводу, что жировые отложения на животе у женщин и мужчин опаснее непосредственно ожирения. Такое заключение эксперты сделали после ряда
Специалисты Университета Алабамы в Бирмингеме (США) рассказали, в чем заключается польза от наличия жира на животе. Материалы научной работы были опубликованы
Излишние скопления жировой ткани в области живота, могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского