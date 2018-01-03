Пенсионерам в домах для престарелых будут делать прививки от гриппа

Пенсионерам в домах для престарелых будут делать прививки от гриппаВчера, 22:00
Жителям Ростова сделают бесплатные прививки в трех торговых центрах города. Такое заявление сделали представители администрации донской столицы. Информацию об
В Минздраве призывали население России принимать участие в иммуннизации от гриппа. Соответствующее заявление сделала руководитель ведомства Вероника Скворцова.
В городе Курске проводят профилактическую вакцинацию жителей. Мероприятия соотнесены с Национальным календарем прививок. Иммунизацию против гриппа начали с