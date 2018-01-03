Пенсионерам в домах для престарелых будут делать прививки от гриппа

Пенсионерам в домах для престарелых в США будут делать прививки от гриппа, начиная с 10 января, как сообщает издание «Версия Инфо».

В США сейчас много людей заболело простудой, потому медики советуют быть максимально осторожными пожилым людям, введя вакцинацию. Она должна коснуться и всех сотрудников учреждений для пенсионеров.

Специалисты настаивают на том, что нужно такое не только в США, но и в других странах. По итогу проведённого опроса, большая часть пенсионеров согласилась пройти вакцинацию, если точно также сделают и те, кто за ними ухаживает. Уточняется, что прививка от гриппа в США не обязательна, она делается только, если человек согласен. Однако в связи с эпидемией болезни по стране теперь это станет принудительной мерой, позволив за небольшой период уменьшить число пациентов, как заявляют медики. Предполагается, что к марту подобное могут начать вводить и в некоторых европейских государствах.

Ирина Летинская