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| | Пенсионерам в домах для престарелых будут делать прививки от гриппа

Пенсионерам в домах для престарелых будут делать прививки от гриппа

Вчера, 22:00
Пенсионерам в домах для престарелых в США будут делать прививки от гриппа, начиная с 10 января, как сообщает издание «Версия Инфо».

Пенсионерам в домах для престарелых будут делать прививки от гриппа

В США сейчас много людей заболело простудой, потому медики советуют быть максимально осторожными пожилым людям, введя вакцинацию. Она должна коснуться и всех сотрудников учреждений для пенсионеров.

Специалисты настаивают на том, что нужно такое не только в США, но и в других странах. По итогу проведённого опроса, большая часть пенсионеров согласилась пройти вакцинацию, если точно также сделают и те, кто за ними ухаживает. Уточняется, что прививка от гриппа в США не обязательна, она делается только, если человек согласен. Однако в связи с эпидемией болезни по стране теперь это станет принудительной мерой, позволив за небольшой период уменьшить число пациентов, как заявляют медики. Предполагается, что к марту подобное могут начать вводить и в некоторых европейских государствах.

Ирина Летинская
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