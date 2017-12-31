Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Эксперты назвали 5 свойств воды с лимоном, которые помогают похудеть

Эксперты назвали 5 свойств воды с лимоном, которые помогают похудеть

Сегодня, 13:09
Эксперты назвали 5 свойств воды с лимоном, которые помогают похудеть лучше, чем если постоянно пить обычную воду.

Эксперты назвали 5 свойств воды с лимоном, которые помогают похудеть

 

В первую очередь, по данным VladTime, важно то, что вода с лимоном очень низкокалорийная – в 1 стакане содержится всего 6. Если заменить ею фруктовые соки и газированные напитки, то есть шанс сократить потребление калорий почти на 200. Также вода с лимоном улучшает метаболизм, а это, как отмечают эксперты, позволяет не набирать лишние килограммы.

Третье качество – улучшение гидратации организма, благодаря чему всё выводится быстрее, а также лучше регулируется температура тела. Четвёртое – ощущение сытости. Исследование, проведённое ещё в 2008 году показало, что если человек попьёт перед едой пол-литра жидкости с добавлением чего-то, то он будет меньше чувствовать голод, потому и порция понадобится меньше. Пятое – общее влияние воды с лимоном на потерю веса, причём не важно, сидите ли вы на диете, занимаетесь ли спортом и так далее.

Ирина Летинская
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