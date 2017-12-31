Эксперты назвали 5 свойств воды с лимоном, которые помогают похудеть

Эксперты назвали 5 свойств воды с лимоном, которые помогают похудетьСегодня, 13:09
Китайские ученые на протяжении долгого времени разрабатывали универсальное и эффективное средство от похмелья. В результате они выяснили, что самое действенное
Всем известно, что если добавить ломтик лимона в воду, получается невероятно освежающий напиток. Тем не менее в ресторане от воды с лимоном лучше отказаться.
Всему живому необходима вода и человеческому организму, который состоит из нее на 80%, тоже. Этот факт знают многие, но все ли пополняют организм достаточным