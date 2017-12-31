Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году

Курение – одна из главных вредных привычек, и многие обещают от неё избавиться в грядущем году, но мало у кого это получается. Врачи из Американской ассоциации пульмонологов указали на ошибки и рассказали, как получить желаемый результат.

Специалисты уверяют: бросить курить можно в любом возрасте, и это положительно повлияет на продолжительность и качество жизни, и это важно помнить. К тому же, это экономия. Многие курильщики, попытавшись дважды избавиться от привычки, разочаровываются в себе, бросают попытки или даже курят в разы больше. Врачи советуют учиться на ошибках. Если бросить не получилось, значит, что-то делалось неправильно. Нужно найти причину и не допускать её больше. Также необходима поддержка. Без доброго слова вообще тяжело что-то сделать. Если близкие войдут в положение «зависимого» и не будут курить рядом или тоже захотят бросить «сигарету», эффекты удвоится.Если же изменения не наступают, то на помощь придут врачи. Большинство известных препаратов не работают, но доктор знает больше и в беде больного не оставит, говорят журналисты VladTime. Самое главное – запомнить, что бросить курить возможно. Две сигареты в день – это всё та же вредная привычка.