Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье

Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье

Сегодня, 09:24
Один из лучших диетологов Австралии Ли Холмс поделилась списком алкогольных напитков, которые непременно приведут к похмелью, а также рассказала, почему это происходит.

Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье

 

Ли Холмс уверяет, что наиболее опасным является не столько сам алкоголь, сколько содержащиеся в нём сопутствующие вещества. Как стало известно журналистам «ВладТайм», в праздничную ночь лучше воздержаться от употребления сладких и тёмных видов алкоголя. Например, популярные красные сладкие или полусладкие вина, бурбон, ром и подобные. Их состав позволяет избежать неприятных последствий только при минимальном употреблении.

А вот с чем можно встречать новый год, так это со «светлым» алкоголем: белые вина, водка, джин и любая другая прозрачная жидкость. Кроме того, нужно помогать спирту быть «воспринятым» организмом. Для этого необходимо запивать каждую стопку небольшим количеством простой воды, также употреблять меньше жирной пищи.
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