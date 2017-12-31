Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье

Один из лучших диетологов Австралии Ли Холмс поделилась списком алкогольных напитков, которые непременно приведут к похмелью, а также рассказала, почему это происходит.

Ли Холмс уверяет, что наиболее опасным является не столько сам алкоголь, сколько содержащиеся в нём сопутствующие вещества. Как стало известно журналистам «ВладТайм», в праздничную ночь лучше воздержаться от употребления сладких и тёмных видов алкоголя. Например, популярные красные сладкие или полусладкие вина, бурбон, ром и подобные. Их состав позволяет избежать неприятных последствий только при минимальном употреблении.А вот с чем можно встречать новый год, так это со «светлым» алкоголем: белые вина, водка, джин и любая другая прозрачная жидкость. Кроме того, нужно помогать спирту быть «воспринятым» организмом. Для этого необходимо запивать каждую стопку небольшим количеством простой воды, также употреблять меньше жирной пищи.