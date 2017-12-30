Учёные назвали 5 продуктов, которые помогут вылечить туберкулёз

Британские учёные выяснили, что вещество бета-лактон EZ120 может бороться с туберкулёзом. Оно препятствует образованию микомембраны бактерии. Такие же элементы присутствуют в некоторых продуктах питания. Учёные назвали 5 из них, которые могут помочь вылечить туберкулёз.

Вещий Олег

Вещество EZ120 может ингибировать биосинтез микомембраны и эффективно убивает микобактерии. Симптомы заболевания включают потерю веса, одышку и постоянную слабость. Специалисты подчеркнули, что употребление некоторых продуктов может оказаться полезным для пациентов. К таковым следует отнести фрукты и овощи, богатые на витамины А, С, Е, включая апельсины, манго, сладкую тыкву, томаты, орехи и морковь.Протеин тоже помогает EZ120 усваиваться в организме. Больные туберкулёзом, как правило, испытывают потерю аппетита, поэтому их важно баловать яйцами, соей, поскольку они богаты белками. Кроме того, отлично больному подойдут продукты, богатые на комплекс витаминов В и цинка. Зерновые злаки, орехи, семена тыквы и льна, рыба и курица будут полезны пациенту. Учёные утверждают, что достаточно даже ежедневного употребления части из вышеуказанных правил и состояние больного с большой вероятностью стабилизируется уже через полгода.