Диетологи составили лучшую диету для зимнего времени года

К питанию в зимнее время года стоит отнестись серьезно – это поможет избежать как простуды и гриппа, так и депрессий c авитаминозом. Блюда из жирных сортов рыбы содержат кислоты омега-3, которые улучшают иммунитет. Для этого отлично подойдут сельдь и скумбрия.
Из овощей стоит обратить особое внимание на тыкву – она богата витаминами A, B, C, E, P, T, а также дает необходимый организму запас железа. Квашеная капуста, в свою очередь, тоже помогает восполнить запасы витаминов С и Р.
В качестве десерта диетологи советуют фрукты: инжир, цитрусовые, бананы. Все они являются антидепрессантами, а уитрусовые содержат витамин D, который всегда в дефиците в зимнее время.
Отдельно стоит упомянуть грейпфрут, так как этот чудо-фрукт благодаря нарингину (горьковатому веществу в белых перегородках), обладает еще и жиросжигающими свойствами.