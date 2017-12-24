Диетологи составили лучшую диету для зимнего времени года

Главная задача в этот период – укреплять иммунитет, потому диетологи включили в зимнюю диету цитрусовые (в особенности – грейпфруты), тыкву и рыбу жирных сортов.

К питанию в зимнее время года стоит отнестись серьезно – это поможет избежать как простуды и гриппа, так и депрессий c авитаминозом. Блюда из жирных сортов рыбы содержат кислоты омега-3, которые улучшают иммунитет. Для этого отлично подойдут сельдь и скумбрия.Из овощей стоит обратить особое внимание на тыкву – она богата витаминами A, B, C, E, P, T, а также дает необходимый организму запас железа. Квашеная капуста, в свою очередь, тоже помогает восполнить запасы витаминов С и Р.В качестве десерта диетологи советуют фрукты: инжир, цитрусовые, бананы. Все они являются антидепрессантами, а уитрусовые содержат витамин D, который всегда в дефиците в зимнее время.Отдельно стоит упомянуть грейпфрут, так как этот чудо-фрукт благодаря нарингину (горьковатому веществу в белых перегородках), обладает еще и жиросжигающими свойствами.