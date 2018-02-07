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| | Настя Гладилина из Брянска вновь примет участие в детском «Голосе»

Настя Гладилина из Брянска вновь примет участие в детском «Голосе»

Вчера, 18:16
В эту пятницу, 9 февраля, Первый канал покажет новый сезон проекта «Голос.Дети», в котором юная певица в очередной раз приняла участие.

Настя Гладилина из Брянска вновь примет участие в детском «Голосе»

 

Сегодня, 7 февраля Настя сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» об участии в детском вокальном конкурсе «Голос»: «Ох, этот «Голос»! Любит пощекотать нервы. Жду эту пятницу, как никогда. Смотрите и держите за меня кулачки!».

Настя уже трижды принимала участие в проекте, но одержать победу ей так и не удалось. Второй выпуск «слепых прослушиваний», в котором и появится Брянская певица, планируется на 9 февраля в 21:30 на Первом канале.

Как сообщалось раннее, юная певица представляла Россию на международном песенном фестивале «Славянский базар» и стала победительницей. А в мае прошлого года пробовала свои силы в отборе на «Детское Евровидение».
Zustasiia Cancarini
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