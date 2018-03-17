В Подмосковье проведут стрельбы из "Градов" и гаубиц "Мста-С"

На полигоне Алабино совершат учебные стрельбы из боевой установки «Град» и самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Информацию о боевых учениях преподнес полковник Игорь Мугинов.

Известно, что боевые учения собираются проводить и днём, и ночью. Главной задачей солдат будет поражение бронетехники из различных позиций. Военные также будут совершать разведывательные манипуляции с помощью беспилотников. Полковник из пресс-службы Западного военного округа заявил, что на учениях будет около 2 тысяч бойцов и в районе 400 единиц военной техники.Игорь Мугинов отмечает, что с помощью «Града» собираются поражать открытые и закрытые военные силы. В экстренных ситуациях система залпового огня сможет поразить и бронетехнику. Поэтому можно отметить, что «Град» используется в различных военных условиях.