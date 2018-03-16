FAIMA – искусственный интеллект на медицинской службе

«В ближайшие несколько лет миллионы человек по всей Земле смогут получить медицинскую консультацию, используя лишь свой смартфон», - подчеркивает разработчик. Также он сообщает, что программа способна застраховать людей от врачебных ошибок. Проект FAIMA основан на принципах Blockchain, искусственный интеллект способен в доли секунды проанализировать симптомы и выдать единственно верный ответ, даже пациент находится в пунктах, удаленных от медицинских специалистов. Гармоничный союз людей и технологий позволяет говорить о создании персонального медицинского помощника, который способен помочь пациенту и дать совет врачу, проанализировать более 40 миллионов историй болезней и выдать решение.