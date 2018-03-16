FAIMA – искусственный интеллект на медицинской службе

Разработчики представили новый проект FAIMA, позволяющий получить
квалифицированную медицинскую помощь в любой точке планеты. Как сообщает Life24
, разработчиком новой
интеллектуальной программы является Эмиль Зайнетдинов. Он уверен, что будущее медицины
без границ – реально.
«В ближайшие несколько лет миллионы человек по всей Земле
смогут получить медицинскую консультацию, используя лишь свой смартфон», -
подчеркивает разработчик. Также он сообщает, что программа способна застраховать
людей от врачебных ошибок. Проект FAIMA основан на принципах Blockchain,
искусственный интеллект способен в доли секунды проанализировать симптомы и
выдать единственно верный ответ, даже пациент находится в пунктах, удаленных от
медицинских специалистов. Гармоничный союз людей и технологий позволяет
говорить о создании персонального медицинского помощника, который способен
помочь пациенту и дать совет врачу, проанализировать более 40 миллионов историй
болезней и выдать решение.
В настоящий момент разработчики находятся на этапе Pre ICO, стартовал сбор
средств и поиск инвесторов, к проекту можно присоединится на сайте https://faima.ai , более подробно в Телеграм Эмиля Зайнетдинова: @ZaEmil