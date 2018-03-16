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| | FAIMA – искусственный интеллект на медицинской службе

FAIMA – искусственный интеллект на медицинской службе

Сегодня, 14:43
Разработчики представили новый проект FAIMA, позволяющий получить квалифицированную медицинскую помощь в любой точке планеты. Как сообщает Life24, разработчиком новой интеллектуальной программы является Эмиль Зайнетдинов. Он уверен, что будущее медицины без границ – реально.

FAIMA – искусственный интеллект на медицинской службе

«В ближайшие несколько лет миллионы человек по всей Земле смогут получить медицинскую консультацию, используя лишь свой смартфон», - подчеркивает разработчик. Также он сообщает, что программа способна застраховать людей от врачебных ошибок. Проект FAIMA основан на принципах Blockchain, искусственный интеллект способен в доли секунды проанализировать симптомы и выдать единственно верный ответ, даже пациент находится в пунктах, удаленных от медицинских специалистов. Гармоничный союз людей и технологий позволяет говорить о создании персонального медицинского помощника, который способен помочь пациенту и дать совет врачу, проанализировать более 40 миллионов историй болезней и выдать решение.
В настоящий момент разработчики находятся на этапе Pre ICO, стартовал сбор средств и поиск инвесторов, к проекту можно присоединится на сайте https://faima.ai , более подробно в Телеграм Эмиля Зайнетдинова: @ZaEmil
 


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