На видео попали кадры подготовки экипажа Миг-31 к взлету. Оператор запечатлел, как истребитель поднимается в небо. Эксперимент проводили на территории Южного военного округа (ЮВО).
Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»Сегодня, 08:53
С космодрома Плесецк, Архангельская область, успешно запущена баллистическая межконтинентальная ракета «Тополь-М». Минобороны отчиталось о достижении
Седьмые испытания сверхзвуковой ракеты DF-ZF были проведены в Китае. В отличие от других баллистических ракет, DF-ZF движется в верхних слоях атмосферы,
Сегодня китайские военные заявили, что 9 января провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты WU - 14, которая, теоретически, способна прорвать