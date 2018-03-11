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| | Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Сегодня, 08:53
Министерство обороны РФ выложило видео с разрушающей ракетой «Кинжал». Известно, что эксперименты с гиперзвуковой установкой прошли успешно.

Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

 

На видео попали кадры подготовки экипажа Миг-31 к взлету. Оператор запечатлел, как истребитель поднимается в небо. Эксперимент проводили на территории Южного военного округа (ЮВО).

 
Минобороны уточнили, что запуск прошел успешно. Ракета без препятствий поразила нужную цель. По результатам испытания все имеющиеся характеристики «Кинжала» подтвердились.

 
Отметим, что ранее эксперты сообщали, что гиперзвуковая ракета способна преодолевать все существующие системы ПРО. Такую информацию предоставили в сообщении Федеральному собранию.

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