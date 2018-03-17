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| | Футболисты Ирана деклассировали команду Сеьрра-Леоне в товарищеском матче

Футболисты Ирана деклассировали команду Сеьрра-Леоне в товарищеском матче

Сегодня, 20:58
Футболисты Ирана на своем поле принимали команду Сеьерра-Леоне. Товарищеский матч завершился победой хозяев стадиона со счетом 4:0.

Футболисты Ирана деклассировали команду Сеьрра-Леоне в товарищеском матче

 

В игре два гола забил Али Голизаде. Футболист отличился на 16 и 47 минутах. На протяжении всей встречи Иран доказывал свое преимущество перед противником. Серра-Леоне не смог составить азиатам достойной конкуренции. Традиционно жители Африки довольно неплохо владеют мячом, но на этот раз они уступили хозяевам по всем параметрам. Первым счет в этой встрече открыл Мохаммад Ханзаде. Атлет поразил ворота противника на 14 минуте, на 35 огорчил гостей Кавех Резаи.

Иран выступит на чемпионате мира в России. Футболисты сборной сразятся на поле с коллегами из Испании, Португалии и Марокко. Товарищеская игра с Сеьрра-Леоне показала, что спортсмены Ирана находятся в прекрасной форме и готовы дать достойный отпор любому сопернику. Мундиаль расставит всё по своим местам и покажет, кто является истинным кудесником мяча.
Домбровский Сергей
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