«Ростов Арена» полностью готова к ЧМ-2018

Стадион «Ростов Арена» сдан в эксплуатацию. Подписаны последние документы и трибуны готовы принять болельщиков, а газон футбольного поля – футболистов. Об этом событии стало известно от журналистов новостных СМИ, присутствовавших при подписании последних документов, членами приемной комиссии заказчика.

Сергей Денисов

Столица Дона обрела современное спортивное сооружение, которое соответствует всем международным требованиям. Прекрасная акустика позволяет слышать все, что происходит на поле, зрителям самых дальних рядов, плюс хороший обзор, который обеспечивает угол расположения кресел в 45 градусов от предыдущего ряда. Футбольное поле сделано по последним технологиям, напоминающим слоеный пирог. Внизу монолитная бетонная плита, потом намыта подушка из песка, затем идет дренаж из щебеночного слоя разных фракций, потом слой грунта для газона.На газон было высажено 400 килограммов семян, и первая его стрижка была в декабре прошлого года. Спортивное сооружение строилось около пяти лет. Биография стройки началась 1 августа 2013 года и окончилась 17 марта подписанием документов о сдаче объекта в эксплуатацию.