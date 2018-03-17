Родченков: На ОИ-80 допинг советским спортсменам давало КГБ

Экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о причастности к КГБ к использованию допинга на Олимпиаде-80. По его словам, сотрудники комитета госбезопасности наладили целую систему подмены допинг-проб в советском союзе, которую позже унаследовала и Россия.

Дарья Светозарова

Информатор WADA рассказывает, что в те годы популярным допингом являлись стероиды, туринабол, станозол. Они тогда практически не поддавались обнаружению. Иногда олимпийцы пользовались и другими запрещенными веществами. Родченков уточняет, что во время Олимпийских игр в Москве он не работал, а пришел туда уже спустя пять лет. Тогда он и обнаружил, что в лаборатории действовала система подачи недостоверных сведений о положительных тестах, чтобы прикрыть спортсменов, употребляющих допинг-препараты. Он добавил, что люди из КГБ часто появлялись в лаборатории во время больших соревнований. Там они занимались подменой положительных проб на «чистые».Показания Родченкова подтвердил и бывший агент Комитета госбезопасности Владимир Попов. В 1995 году он перебрался на ПМЖ в Канаду. Попов заявил, что в подмене проб замешан его бывший соратник Борис Паркин. После завершения Олимпиады ему дали Орден Красной Звезды. Предположительно, награду он получил за манипуляции с пробирками.Слова информатора WADA уже прокомментировал глава РФС Вячеслав Колосков. Слова Родченкова он назвал чушью и добавил, что в СССР не было такого понятия как допинг. Единственным «допингом» для советских спортсменов была черная икра, как главный восстановитель сил.