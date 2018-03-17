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| | Три болельщика «Лиона» были арестованы перед игрой с ЦСКА

Три болельщика «Лиона» были арестованы перед игрой с ЦСКА

Сегодня, 14:45
Три болельщика «Лиона» были задержаны полицией накануне матча с ЦСКА в 1/8 финала чемпионата Лиги Европы. Накануне выхода команд на поле около 100-150 агрессивных болельщиков пытались прорвать кордон полицейских и выйти на поле. Об этом инциденте сообщили журналисты местных телеканалов.

Три болельщика «Лиона» были арестованы перед игрой с ЦСКА

 

Завязалась драка, в которой пострадали около десятка правоохранителей. Некоторым фанатам удалось прорвать заслон и попасть на поле, откуда они были этапированы в ближайший полицейский участок. Три человека задержаны для проведения дальнейших следственных действий.

Руководство УЕФА рассматривает агрессивное поведение болельщиков французской команды, как предлог для объявления санкций. «Лион» могут исключить из дальнейших игр чемпионата Лиги Европы, тем более, что ранее команда уже имела устное предупреждение, когда во время игры с турецким «Бешикташем» болельщики уже предприняли успешную попытку несанкционированного проникновения на поле.
Сергей Денисов
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