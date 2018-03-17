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| | Будет аншлаг: Сборная России по хоккею сразится с командой из Германии в Сочи

Будет аншлаг: Сборная России по хоккею сразится с командой из Германии в Сочи

Сегодня, 14:17
Сборная России по хоккею сыграет в матче против сборной ФРГ в рамках Европейского хоккейного вызова. Поединок будет проводиться в Сочи и эксперты уже прогнозируют аншлаг и уже неофициально назван попыткой реванша Германии за поражение в ОИ-2018.

Будет аншлаг: Сборная России по хоккею сразится с командой из Германии в Сочи

 

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщают что соперники сыграют два матча. Первая игра состоится уже 6 апреля в 19:30. На следующий день, в 17 часов, будет сыгран второй матч.

В последний раз Россия и Германия сражались в финале Олимпийских игр в Пхенчхане. Победа досталась россиянам. Они выиграли у немцев со счетом 4:3 в добавленное время. Победитель определился по буллитам.

Ранее сообщалось, что вынесенный матч чешского этапа Евротура между Швецией и Россией могут провести в Ярославле. В ФХР отмечают, что игра назначена на 19 апреля. Пресс-представители организации подчеркивают, что хоккей нужно разнообразить, прививать интерес к нему не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в регионах. Проблемой иногда может быть то, что соперники не изъявляют желание ехать куда-то дальше столичных городов.

Прославленный хоккейный вратарь Владислав Третьяк уверяет, что в Сочи есть все условия для проведения матча международного уровня. Он добавил, что поединок России и Германии вызовет ажиотаж, так как немецких спортсменов в РФ уважают.
Дарья Светозарова
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