Сборная России осталась на втором месте в медальном зачете Паралимпиады

17 марта спортсмены из России завоевали четыре награды. Это позволило сборной РФ остаться на втором месте в медальном зачете Паралимпиады. Вторые места в соревновании по лыжам заняли Екатерина Румянцева и Михаил Лысов. Марта Зайнуллина пришла к финишу третьей. Бронзовая медаль по горным лыжам досталась Валерию Редкозубову. Россия идет второй по количеству завоеванных наград после США. Канада шествует третьей в командном зачете.
В активе РФ 24 медали, из них 12 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Граждане США завоевали 35 наград, опередив всех соперников. Канада пытается перегнать Россию, но пока ей не удается этого сделать.