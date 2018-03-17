Сборная России осталась на втором месте в медальном зачете Паралимпиады

В Южной Корее подошел к концу восьмой день Паралимпиады. Люди с ограниченными возможностями показали всему миру свою силу духа, поскольку им удалось достичь таких результатов, которые кажутся невозможными для большинства здоровых жителей Земли.

Домбровский Сергей

17 марта спортсмены из России завоевали четыре награды. Это позволило сборной РФ остаться на втором месте в медальном зачете Паралимпиады. Вторые места в соревновании по лыжам заняли Екатерина Румянцева и Михаил Лысов. Марта Зайнуллина пришла к финишу третьей. Бронзовая медаль по горным лыжам досталась Валерию Редкозубову. Россия идет второй по количеству завоеванных наград после США. Канада шествует третьей в командном зачете.В активе РФ 24 медали, из них 12 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Граждане США завоевали 35 наград, опередив всех соперников. Канада пытается перегнать Россию, но пока ей не удается этого сделать.