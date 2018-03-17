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| | Сборная России осталась на втором месте в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России осталась на втором месте в медальном зачете Паралимпиады

Сегодня, 12:59
В Южной Корее подошел к концу восьмой день Паралимпиады. Люди с ограниченными возможностями показали всему миру свою силу духа, поскольку им удалось достичь таких результатов, которые кажутся невозможными для большинства здоровых жителей Земли.

Сборная России осталась на втором месте в медальном зачете Паралимпиады

 

17 марта спортсмены из России завоевали четыре награды. Это позволило сборной РФ остаться на втором месте в медальном зачете Паралимпиады. Вторые места в соревновании по лыжам заняли Екатерина Румянцева и Михаил Лысов. Марта Зайнуллина пришла к финишу третьей. Бронзовая медаль по горным лыжам досталась Валерию Редкозубову. Россия идет второй по количеству завоеванных наград после США. Канада шествует третьей в командном зачете.

В активе РФ 24 медали, из них 12 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Граждане США завоевали 35 наград, опередив всех соперников. Канада пытается перегнать Россию, но пока ей не удается этого сделать.
Домбровский Сергей
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