Глава ФИФА пошутил о допинг-пробах футболистов сборной РФ

Джанни Инфантино, занимающий пост главы Международной федерации футбола (ФИФА), позволил себе пошутить относительно допинговых проб футболистов из сборной Российской Федерации.

Александр Вест

Президент ФИФА заявил о том, что все пробы футболистов из российской сборной на допинг, которые брались в течение трёх прошедших международных соревнований, оказались негативными. Глава Международной федерации футбола также подчеркнул, что все анализы сделанных допинг-проб футболистов из сборной РФ проводились за границей также, как и все проверки проб спортсменов из других стран. Помимо сделанного заявления, Инфантино отметил, что в том случае, если бы российские футболисты принимали допинг, мировая общественность увидела бы куда лучшие результаты их выступлений.Заметим, что до высказывания своей безобидной штуки, Джанни Инфантино спросил о том, можно ли ему пошутить, поступив так по отношению к сборной Российской Федерации. Также глава ФИФА подтвердил, что организация занимается постоянным совершенствованием методов борьбы с допингом.