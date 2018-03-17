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| | Глава ФИФА пошутил о допинг-пробах футболистов сборной РФ

Глава ФИФА пошутил о допинг-пробах футболистов сборной РФ

Сегодня, 12:37
Джанни Инфантино, занимающий пост главы Международной федерации футбола (ФИФА), позволил себе пошутить относительно допинговых проб футболистов из сборной Российской Федерации.

Глава ФИФА пошутил о допинг-пробах футболистов сборной РФ

 

Президент ФИФА заявил о том, что все пробы футболистов из российской сборной на допинг, которые брались в течение трёх прошедших международных соревнований, оказались негативными. Глава Международной федерации футбола также подчеркнул, что все анализы сделанных допинг-проб футболистов из сборной РФ проводились за границей также, как и все проверки проб спортсменов из других стран. Помимо сделанного заявления, Инфантино отметил, что в том случае, если бы российские футболисты принимали допинг, мировая общественность увидела бы куда лучшие результаты их выступлений.

Заметим, что до высказывания своей безобидной штуки, Джанни Инфантино спросил о том, можно ли ему пошутить, поступив так по отношению к сборной Российской Федерации. Также глава ФИФА подтвердил, что организация занимается постоянным совершенствованием методов борьбы с допингом.
Александр Вест
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