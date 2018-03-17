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| | Лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в гонке на 5 километров

Лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в гонке на 5 километров

Сегодня, 09:20
Марта Зайнуллина – лыжница из России – завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде в гонке на дистанции 5 километров в классе «сидя». Она преодолела расстояние за 17 минут 25,4 секунды.

Лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в гонке на 5 километров

 

Участие в гонке класса «сидя», по мнению тренера, уже представляет собой акт мужества и большой воли. Нагрузка спортсмена в этом перемещении падает на строго определенные поясничные мышцы и мышцы плечевого пояса, которые у женщин в силу генетического развития необходимо «наращивать с нуля».

Марта Зайнуллина - спортсменка с ограниченным опорно двигательным аппаратом, сумела преодолеть себя и вышла на хороший результат для своих 18 лет. Еще одна лыжница в этом классе – россиянка Надежда Федорова сумела показать четвертый результат, не дотянув до медали чуть более 45 секунд.
Сергей Денисов
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