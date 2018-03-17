Лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в гонке на 5 километров

Марта Зайнуллина – лыжница из России – завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде в гонке на дистанции 5 километров в классе «сидя». Она преодолела расстояние за 17 минут 25,4 секунды.

Сергей Денисов

Участие в гонке класса «сидя», по мнению тренера, уже представляет собой акт мужества и большой воли. Нагрузка спортсмена в этом перемещении падает на строго определенные поясничные мышцы и мышцы плечевого пояса, которые у женщин в силу генетического развития необходимо «наращивать с нуля».Марта Зайнуллина - спортсменка с ограниченным опорно двигательным аппаратом, сумела преодолеть себя и вышла на хороший результат для своих 18 лет. Еще одна лыжница в этом классе – россиянка Надежда Федорова сумела показать четвертый результат, не дотянув до медали чуть более 45 секунд.