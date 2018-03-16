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| | Легкоатлеток из Украины дисквалифицировали из-за допинга

Легкоатлеток из Украины дисквалифицировали из-за допинга

Сегодня, 18:47
Федерация легкой атлетики Украины приняла решение о дисквалификации двух спортсменок: бегуньи на 400 метров Ольги Земляк и спринтера Олеси Повх. Первая легкоатлетка отстраняется от соревнований на восемь лет, а вторая на четыре года. Причиной дисквалификации стал допинг.

Легкоатлеток из Украины дисквалифицировали из-за допинга

 

Стартовал отсчет времени с 3 августа прошлого года. Кроме того, что девушки не смогут принять участие в соревнованиях, которые будут проводиться во время их отстранения, их также лишили и прежних титулов, начиная с 5 июля 2016. К примеру, чемпионка Европы в беге на 400 метров в 2012 году Земляк потеряла две серебряные медали, выигранные в командном чемпионате Европы в прошлом году. Девушке присудили второе место за бег на дистанцию в 400 метров и эстафету 4Х400 метров.

Ее подруга по несчастью, Олеся Повх, в свое время выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2012. Ее достижения аннулированы, начиная с 15 июня 2016 года. Таким образом, Олеся потеряла серебряную награду за бег на 60 метров в помещении.
Дарья Светозарова
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