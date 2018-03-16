Противником ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы станет «Арсенал»

Столичный футбольный клуб ЦСКА на этапе четвертьфинала в лиге Европы столкнётся с лондонским «Арсеналом». Все пары четвертьфинала состязания были определены посредством официальной жеребьёвки.

Александр Вест

В Швейцарии в городе Ньон была проведена официальная жеребьёвка в преддверии четвертьфинала Лиги Европы. В штаб-квартире УЕФА определились основные пары команд-претендентов: немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» столкнётся с сопротивлением футболистов из французского «Марселя», австрийский клуб «Зальцбург» будет оспаривать своё превосходство с итальянским «Лацио», российский ЦСКА будет сражаться с лондонским «Арсеналом», а португальский «Спортинг» сыграет с испанским клубом «Атлетико».Заметим, что данные команды впервые с сезона 2005-2006 годов на данной стадии Лиги Европы будут представлять восемь разных стран. Первые матчи в четвертьфинале Лиги Европы намечены на 5 апреля, а ответные встречи должны состояться уже через неделю – 12 апреля.