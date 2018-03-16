Кристина Агилера выступит c концертом в Баку на «Формуле-1»

Всемирно известная певица Кристина Агилера осчастливила своих азербайджанских фанатов, объявив о своём намерении выступить с шоу в Баку. В столице Азербайджана Агилера почтит своим присутствием всех зрителей Гран-при гонок «Формулы-1».

Александр Вест

Впервые в Баку состоится выступление Кристины Агилеры, которое будет частью шоу, приуроченного к проведению в Азербайджане гонок серии «Формула-1». В концертном зале Baku Crystal Hall пройдёт шоу Кристины Агилеры, которая порадует всех любителей качественной музыки уже 28 апреля. Напомним, третье по счёту проведение Гран-при Азербайджана по гонкам серии «Формула-1» стало ежегодной традицией для столицы, а в этом году скоростные болиды будут соревноваться с 27 по 29 апреля.Заметим, помимо Кристины Агилеры в Баку также в честь Гран-при «Формулы-1» выступит и знаменитый музыкальный коллектив из Великобритании под названием Jamiroquai, концерт которого состоится 27 апреля. Также 29 апреля жителей азербайджанской столицы порадует своим шоу британская певица по имени Дуа Липа.